Argentina goleó a Marruecos en el debut del Mundial de Futsal femenino

Filipinas. El inicio del primer Mundial de Futsal femenino en Filipinas quedó marcado por la contundente victoria de Argentina sobre Marruecos, con un resultado de 6 a 0 que reflejó la superioridad albiceleste tras un arranque parejo.

El torneo, que se desarrolla entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre, representa la primera edición de esta competencia bajo la organización de la FIFA y reúne a 16 selecciones de todo el mundo.

El campeonato se disputa en las ciudades de Pasig (Manila Metropolitana) y Victorias (Negros Occidental), y cuenta con cobertura internacional a través de la plataforma FIFA+, así como la implementación de tecnología de videoarbitraje (VIR). La expectativa es alta, dado que se trata del estreno del fútbol sala femenino en una competencia de esta magnitud bajo la órbita de la FIFA. Argentina, por su parte, se clasificó tras quedarse con el subcampeonato de la Copa América.