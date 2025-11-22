Club de Pesca clasificó a la final del Torneo Clausura “Guillermo Hunicken”

Villa Carlos Paz. La categoría U17 de básquet del Club de Pesca hizo historia este fin de semana al imponerse con autoridad por 69-43 frente a Dante Alighieri, resultado que le permitió cerrar la serie de semifinales por 2-1 y asegurar su lugar en la final del Torneo Clausura “Guillermo Hunicken”.

El conjunto local mostró un gran nivel en el tercer y decisivo juego, consolidando una victoria que coronó una serie pareja y disputada. Con este triunfo, Pesca se ganó el derecho a disputar el título frente a Racing.

Resultados de la serie semifinal:

Visitantes:

U15: 65-61 ??

U21: 45-82 ?

Locales:

U17: 69-43 ??

La final tendrá el mismo formato que las semifinales: una serie al mejor de cuatro partidos, con ventaja deportiva para Pesca. Esto significa que, si el club logra ganar dos encuentros, ascenderá automáticamente a la categoría A y se consagrará campeón integral del Torneo Clausura.

En los próximos días se darán a conocer las fechas y horarios de los encuentros decisivos, que prometen ser vibrantes y convocar a toda la familia del básquet local.