Estudiantes de Río Cuarto juega la final por el ascenso a Primera

Río Cuarto. Estudiantes de Río Cuarto disputará hoy como local la primera final por el segundo ascenso contra un Deportivo Madryn que llega envuelto en escándalos, por los arbitajes.

Este sábado Estudiantes se topará con Deportivo Madryn a las 21.15 en Río Cuarto por la primera final del segundo ascenso a Liga Profesional. Partido bajo la lupa, porque el equipo patagónico avanzó en cuartos y en semifinal en medio de escándalos. Y Ricardo Caruso Lombardi encendió alertas para lo que se viene.

“Estudiantes está al horno. En la ida le dieron a Darío Herrera y a Jorge Baliño para que no saque ventaja. A lo sumo ganará 1-0 o empatará. Y en la vuelta… que ni viajen. Ya están preparando los fuegos artificiales”, lanzó el polémico exentrenador, en Fuerte y Claro, por Canal 10, aludiendo al favoritismo por Deportivo Madryn.

Para la final, que será televisada por TyC Sports, el árbitro designado es Darío Herrera, con Jorge Baliño como encargado del VAR, que será utilizado por primera vez en el Reducido. Se trata de dos de los jueces más cuestionados por Carusso Lombardi.