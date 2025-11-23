El Estadio Arena reunió a cientos de niños en el cierre anual de gimnasia

Este sábado se llevó a cabo el Torneo Final de Gimnasia Artística en el Estadio Arena, un encuentro que reunió a cientos de familias en una jornada marcada por la participación y el acompañamiento comunitario. Más de 300 niños, organizados en distintos turnos según sus edades, realizaron las rutinas preparadas durante el año.

Las demostraciones incluyeron ejercicios de las diferentes disciplinas que integran la gimnasia artística, permitiendo apreciar el proceso de aprendizaje y el trabajo sostenido que los niños desarrollaron a lo largo de 2025.

Los talleres de Gimnasia Artística forman parte del programa municipal Familia Activa, que reúne propuestas deportivas, recreativas, culturales y de formación abiertas a personas de todas las edades. La iniciativa continuará durante el verano con nuevos talleres y escuelas programadas para los meses de enero y febrero.