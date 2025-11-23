Estudiantes de Río Cuarto quedó a un paso del ascenso a la Liga Profesional

Río Cuarto. Estudiantes de Río Cuarto logró ayer una importante victoria por 2-0 frente a Deportivo Madryn en la final de ida del Reducido de la Primera Nacional. De esta manera, el conjunto cordobés sacó ventaja de cara a la definición de la semana que viene, en la que uno de los equipos logrará el ansiado ascenso a la Liga Profesional.

La primera ocasión clara fue favorable al conjunto de Madryn. Luis Silba conectó con su cabeza un tiro de esquina ejecutado en forma de centro, pero, pese a que el arquero Brian Olivera quedó pasado, el balón se fue apenas desviado.

Luego de un comienzo arrollador del elenco visitante, los cordobeses emparejaron el trámite y tuvieron chances. Pasada la media hora, Lucas Angelini desbordó por la banda izquierda, se metió dentro del área y remató. Sin embargo, Yair Bonnin interpuso su humanidad y evitó la caída de su valla.

Ya cerca del final de la primera etapa, Estudiantes volvió a acercarse con peligro. Luego de un envío aéreo desde la izquierda que cruzó toda la cancha, Javier Ferreira cabeceó, pero lo hizo de manera defectuosa y se perdió la apertura del marcador.

Ya en el complemento, el Aurinegro estrelló el balón en el travesaño. Agustín Sosa trepó por la izquierda, tras recibir un pase de Nazareno Solís, y remató. Su disparo impactó en el parante superior y no pudo generar el primer gol de la noche.

De todos modos, la primera alegría de la noche fue para el local. Lucas González pivoteó dentro del área, le sirvió la pelota a Tomás González, que remató ydesató la locura de todo el estadio cuando el balón tocó la red. Tras el tanto, el partido ganó en intensidad y dinamismo. De hecho, ambos elencos se aproximaron con peligro hacia las áreas contrarias, aunque la ineficacia pesó más en ese lapso.

A diez minutos del final, Silba volvió a tener una chance, esta vez para igualar el resultado. El delantero llegó dentro del área, realizó una media vuelta y efectuó un disparo que se fue por arriba del travesaño.

A los 40 minutos, el León del Imperio marcó otro tanto que le dio tranquilidad en el marcador. Juan Antonini cabeceó tras un centro del ex River, Agustín Fontana, Bonnin respondió, pero dejó el rebote corto y el defensor no perdonó y estableció el 2-0 definitivo que hizo delirar a su público y por qué no, soñar con el ascenso.

El próximo domingo 30 se disputará la revancha en el Estadio Abel Sastre de Puerto Madryn con horario a confirmar. Si al término de los segundos 90 minutos, la serie está igualada, la definición se trasladará a la ejecución de tiros desde el punto penal para definir el segundo ascenso.

Estudiantes de Río Cuarto, a diferencia de Madryn que nunca jugó en Primera, buscará volver a la máxima categoría después de 40 años (disputó tres campeonatos Nacionales entre 1983 y 1985). Obtuvo esta oportunidad tras terminar segundo en la Zona B con 60 unidades, a tres del líder Gimnasia de Mendoza.

Hay que recordar que el pasado fin de semana se concretó el descenso de San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, quienes disputarán la segunda categoría a partir de la temporada 2026.