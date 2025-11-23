La Sub 18 de Pesca cerró su año en el Súper 4 de Colonia Caroya

El plantel Sub 18 de vóley del Club de Pesca Villa Carlos Paz finalizó su año deportivo con la participación en el Súper 4 de la Copa de Plata, instancia disputada en Colonia Caroya y que reunió a los equipos mejor posicionados de la categoría.

Las jugadoras enfrentaron primero a Juventud Agraria, que se quedó con el encuentro por 3–0, y luego a Banco Nación, que repitió el marcador. Más allá de los resultados, el plantel destacó el nivel competitivo del certamen y la oportunidad de medirse ante rivales de alto rendimiento en el cierre de la temporada.

Desde el club remarcaron el compromiso y la evolución del grupo a lo largo del año, con entrenamientos sostenidos, partidos exigentes y una identidad colectiva que se fue consolidando en cada fecha. La participación en el Súper 4 representó un punto de llegada y, a la vez, un punto de partida para los desafíos que se proyectan hacia el próximo calendario.