Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana

Buenos Aires. Lanús venció ayer 5-4 en los penales a Atlético Mineiro de Brasil después de igualar sin goles en los 120 minutos y se coronó campeón de la Copa Sudamericana.

Nahuel Losada, arquero del conjunto argentino, tapó un tremendo mano a mano en el último tramo de la prórroga y atajó tres ejecuciones en la tanda desde los doce pasos a Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo, este último para sellar la victoria del plantel conducido por Mauricio Pellegrino.

Lautaro Acosta tuvo en sus pies el penal del título, pero lo falló tirándolo por arriba del travesaño. Inmediatamente, Losada salió al rescate del ídolo para que Lanús se adueñe de su segundo trofeo en la Copa Sudamericana después del título logrado en 2013. Además, sacó su pasaje a la próxima Libertadores y, de esta manera, liberó un cupo en la Tabla Anual del fútbol argentino: Barracas Central se clasificó a la Sudamericana 2026 en su lugar.

El ganador alcanzó la octava estrella en su historia dentro de un palmarés que cuenta con la Copa Campeonato Juan Domingo Perón 1955, Copa Conmebol 1996, Torneo Apertura 2007, Copa Sudamericana 2013, Campeonato de Primera División 2016, Copa Bicentenario 2016 y Supercopa Argentina 2016.

El éxito sudamericano le permitió acumular una suculenta cifra económica al campeón tras embolsar 9.845.000 dólares, mientras que Atlético Mineiro sumó un total de 5.730.000 dólares.

Ahora, Lanús buscará seguir con las alegrías porque el miércoles enfrentará a Tigre como local en La Fortaleza desde las 21:30 horas en el último cruce de los octavos de final del Torneo Clausura. Leandro Rey Hilfer será el árbitro y Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.