Inter Miami goleó y se metió en la final de la Conferencia Este de la MLS

EE.UU. Con una actuación brillante de Lionel Messi, el Inter Miami goleó ayer 4-0 a Cincinnati y se clasificó a la final de la Conferencia Este de la MLS 2025. El astro rosarino metió un gol y brindó tres asistencias.

De esta manera, enfrentará al vencedor entre New York City y Philadelphia Union, en una llave que también se disputará a partido único, con tiempo suplementario y penales en caso de empate.

Con el correr del cronómetro, Inter Miami buscó bajar el ritmo del encuentro con la tenencia de la pelota, algo que le permitió asentarse en el terreno de juego. No obstante, el cuadro local controlaba el partido e hizo trabajar al arquero Rocco Ríos Novo.

A pesar de este contexto, la ofensiva de Las Garzas tejió una excelente jugada asociativa que tuvo como gran gestor a Lionel Messi. La Pulga abrió la pelota a la derecha y el joven argentino Mateo Silvetti tiró un centro preciso para la llegada del rosarino, quien sacó un potente cabezazo para abrir el marcador. Un par de minutos más tarde, Ender Echenique se perdió el empate tras quedar mano a mano contra el arquero y desviar su disparo.

Aunque el elenco de Florida mantuvo el control del juego, no pudo aumentar la ventaja y se fue al descanso 1-0 arriba en el marcador.

El complemento comenzó con la misma tónica: Inter Miami con la posesión y la intención de lastimar. De hecho, Silvetti estuvo cerca de marcar. Toto se fue por la banda izquierda, se metió en el área y remató, aunque Celentano contuvo para frustrar la chance.

Antes de la hora de juego llegó el segundo tanto del elenco rosa. Messi se recostó un poco atrás la línea de los marcadores centrales, recibió y pasó para Silvetti. El delantero con pasado en Newell´s le pegó de primera y estableció el 2-0.

De inmediato, el resultado se transformó en goleada. Messi luchó en su campo, recuperó la pelota y filtró la pelota de manera sensacional para correr a Tadeo Allende. El delantero quedó mano a mano con Celentano y definió para poner el 3-0.

A los 75 minutos, se repitió la fórmula goleadora. Messi asistió, esta vez con la cara externa del pie, y puso a correr a Allende. El argentino solo tuvo que abrir el remate para dejar sin opciones a Celentano y poner el 4-0.

Messi continuó en modo arrollador: metió el balón entre líneas y dejó mano a mano a Rodrigo De Paul con Celentano. Pero el volante argentino no pudo con el guardameta que evitó un nuevo gol de Las Garzas.