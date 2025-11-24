Los Pumas lucharon, pero cayeron con Inglaterra 27-23

Reino Unido. Argentina dio pelea contra Inglaterra hasta el final, pero no logró evitar la derrota 27-23 en un nuevo capítulo de esta rivalidad disputado en el mítico Twickenham. De esta manera, Los Pumas despidieron el año con una actuación que dejó una sensación agridulce frente a un rival que alcanzó las 11 victorias consecutivas.

Segundos antes del inicio del juego, hubo un emotivo homenaje en memoria de Ignacio Fernández Madero, figura histórica del rugby argentino, fallecido el 18 de noviembre a los 64 años. La imagen de Fernández Madero fue proyectada en la pantalla gigante mientras el público acompañó el minuto de silencio con aplausos, destacando el impacto que tuvo tanto en el San Isidro Club (SIC) como en el seleccionado nacional.

Con mucho amor propio, Los Pumas se animaron sobre el cierre y volvieron a meterle presión al combinado inglés. Sobre el final, anularon un try de Joaquín Oviedo a instancias de la tecnología porque no apoyó la ovalada de manera correcta en el ingoal. De igual forma, la posesión continuó en poder argentino, y así llegó el try de Rodrigo Isgró. Después, Santiago Carreras completó la acción de siete puntos (27-23) a segundos de cumplir los 80 minutos.

En los instantes finales, iniciaron una última ofensiva desde su propio campo con la esperanza de concretar la remontada, pero un mal control en un line apagó las esperanzas de llevarse una alegría en territorio extranjero.

Vale destacar que el conjunto inglés llegó lanzado a este partido tras imponerse consecutivamente ante Nueva Zelanda, Fiji y Australia, lo que aumentó la expectativa por el choque. El equipo dirigido por Steve Borthwick afrontó el desafío con cambios relevantes en su alineación y la ausencia de figuras clave.