Cientos de familias disfrutaron la bicicleteada de Villa Carlos Paz

Cientos de familias animaron la gran bicicleteada «Carlos Nicandro Paz» que se realizó el domingo pasado en la costanera del lago San Roque, en el marco de las actividades para conmemorar el Día de la Identidad Carlospacense.

Grandes y chicos que se animaron a pedalear y vivieron una tarde de deporte y naturaleza en un entorno maravilloso.

El intendente Esteban Avilés también participó y destacó la convocatoria en una tarde a puro sol.

Es importante destacar que el evento se enmarcó en las actividades que buscan recuperar la historia local y sus tradiciones.

En este sentido, el próximo domingo 30 de noviembre, se realizará el encuentro Básquet por Nuestra Identidad Carlospacense, en el Estadio Arena Carlos Paz. Club Social y Deportivo Sarmiento, Club de Pesca y Sportivo Bolívar se unirán en un evento único.