Bicicleteada en Villa Carlos Paz

Las mejores postales: aventura en dos ruedas en la costanera del San Roque

Mirá las coloridas imágenes de una jornada cargada de diversión, aventura y deporte.
martes, 25 de noviembre de 2025 · 23:05

La bicicleteada familiar se disfrutó el fin de semana largo en la costanera de Villa Carlos Paz y convocó a cientos de familias.

Mirá las coloridas postales de una jornada cargada de diversión, aventura y deporte a orillas del lago San Roque.

La actividad se enmarcó dentro de las acciones para conmemorar el Día de la Identidad Carlospacense y congregó a cientos de familias que aprovecharon la tarde de sol para compartir una jornada inolvidable.

Galería de fotos

