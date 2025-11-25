Las mejores postales: aventura en dos ruedas en la costanera del San Roque

Bicicleteada en Villa Carlos Paz
Las mejores postales: aventura en dos ruedas en la costanera del San RoqueMirá las coloridas imágenes de una jornada cargada de diversión, aventura y deporte.
La bicicleteada familiar se disfrutó el fin de semana largo en la costanera de Villa Carlos Paz y convocó a cientos de familias.
La actividad se enmarcó dentro de las acciones para conmemorar el Día de la Identidad Carlospacense y congregó a cientos de familias que aprovecharon la tarde de sol para compartir una jornada inolvidable.