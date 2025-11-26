Con gran cantidad de homenajes, recordaron a Maradona a 5 años de su muerte

País. “Pasan las personas, los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos, Pelu“, fue el mensaje que publicó Boca Juniors en sus redes sociales. La imagen que acompaña el posteo es sencilla, pero certera: un grupo de chicos pone flores en las medias de la estatua que la Bombonera tiene de Diego Armando Maradona.

Una de las publicaciones más esperadas y emotivas de la tarde fue la que hizo Lionel Messi en sus redes sociales, recordando a uno de sus ídolos con una foto que muestra a los dos más grandes jugadores de la historia argentina.

En concreto, a través de Instagram, Leo compartió una imagen en blanco y negro de él con Diego, dándose un abrazo durante el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Maradona era el director técnico de la Selección Argentina y Messi la estrella de ese equipo.

En el caso de su hija mayor, Dalma aprovechó para ratificar su pedido de Justicia a horas de que la destitución de la jueza Julieta Makintach, que llevaba adelante la investigación de su muerte: "Y vos, papá, vas a tener la Justicia que te merecés. Te lo prometo".

También mencionó un video del 10 cantando y destacó: “Soy muy fanática de las caras de los otros mirándolo cantar. Ver lo que él generaba”. Mientras que Gianinna, la menor de las dos hermanas, simplemente publicó: “Bueno, ya fue, volvé”.

La cuenta oficial de Diego en Instagram, que manejan sus hijos, resumió: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo sigo aquí, resucitando”.

Victor Hugo Morales, por supuesto, no olvidó la fecha y eligió un recuerdo de “De Zurda”, el programa que compartieron: "Su rebeldía se había visto muchas veces: en la lucha por los derechos humanos, la justicia social y los jubilados“.

“Eterno” fue la palabra elegida por AFA, en su cuenta de la Selección, junto a la frase: “Te extrañamos mucho por acá, Diego”. Además, publicaron un video alrededor del “5” por los cinco años de su muerte: “Los cinco ingleses que dejaste en el camino, como los dedos del puño apretado”. Además, agregaron: “Solo muere quien es olvidado y, a vos, te recordamos cada día. A 5 años del paso a la inmortalidad”.

“Te vemos, te pensamos, te soñamos”, junto a un recorrido de su carrera, fue el homenaje elegido por Argentinos Jrs: “Cinco años sin vos. Toda la vida con vos, Diego”.

Su otro gran amor, Napoli, también hizo mención de su ídolo y capitán: "Diego, sos eterno“. Incluso, la cuenta de la Serie A de Italia eligió recordarlo con imágenes y la leyenda: “Diego Armando Maradona. Por siempre. En cada rincón”.

Lanús, en medio de sus festejos por la obtención de la Sudamericana, manifestó: “Nunca morirás mientras estemos para recordarte. Y lo haremos para toda la eternidad”.

Conmebol también se sumó al homenaje, con una foto de distintos murales de Diego y el mensaje: “El pueblo no olvida a quien lo hizo feliz”.