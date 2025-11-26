Vóley: Club de Pesca disputará encuentros claves esta semana

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz afrontará una intensa agenda deportiva con compromisos decisivos sus distintas categorías de vóley. La institución disputará encuentros claves tanto en Primera como en las divisiones formativas, en el marco de los playoffs de la Copa de Plata y el Súper 4 Sub 14.

Miércoles 26/11 – Primera División (Copa de Plata)

El equipo de Primera será local en el Estadio Zisman-Germanetto para disputar el partido de ida por el 3° y 4° puesto de los playoffs. Desde las 22, Pesca recibirá a Juventud Agraria, en busca de una ventaja que permita llegar bien parado al encuentro de vuelta.

Viernes 28/11 – Primera División (Copa de Plata)

La serie continuará dos días después, cuando Pesca visite a Juventud Agraria en el Estadio del club rival. El duelo, también programado para las 22, definirá quién se queda con el tercer puesto de la competencia.

Sábado 29/11 – Súper 4 Sub 14

La categoría Sub 14 tendrá triple presentación en el Estadio de Juventud Agraria, donde se disputará el Súper 4 que reúne a los cuatro mejores de la temporada.

Los horarios de los partidos serán:

9:30: Juventud Agraria vs Pesca

11:00: Banco Nación vs Pesca

12:30: Club Social y Deportivo La Calera vs Pesca

Con una seguidilla de encuentros determinantes, el Club de Pesca se prepara para cerrar la semana con protagonismo y la expectativa de cosechar resultados positivos en todas sus categorías.