Club de Pesca irá por el ascenso a la División A de la Asociación Cordobesa de Básquetbol

Villa Carlos Paz. El básquet del Club de Pesca se prepara para una semana decisiva en el marco de las Finales Integrales del Torneo Clausura “Guillermo Hunicken”, donde enfrentará a Racing en una serie que puede definir el ascenso a la División A de la Asociación Cordobesa de Básquetbol.

La acción comenzará el viernes 28 de noviembre, cuando Pesca dispute los primeros dos juegos como visitante en el Estadio de Racing.

Los horarios programados son:

U15: 20:30

U21: 22:15

Si Pesca obtiene la victoria en ambos encuentros, la serie se definirá de inmediato y el club celebrará el ascenso.

De lo contrario, la definición se trasladará al lunes 1 de diciembre, donde el club será local en el Estadio Zisman-Germanetto para completar la serie con los equipos:

U17: 20:30

Primera: 22:15

La llave está pautada en un formato de cuatro partidos, y Pesca cuenta con la ventaja deportiva tras haberse quedado con el primer puesto de la tabla general, un factor clave en este tramo decisivo del torneo.

La expectativa es alta y la institución convoca a la familia del básquet a acompañar al club en esta instancia que puede marcar un hito en su historia reciente.