Dos niños de Carlos Paz piden ayuda para cumplir su sueño y viajar a Brasil

Máximo López y Lionel Rodríguez son dos niños de 11 años, oriundos de Villa Carlos Paz, que fueron seleccionados para disputar un torneo de fútbol en Brasil y necesitan ayuda para juntar el dinero que demandará el viaje. Las familias lanzaron una colecta solidaria para que puedan integrar una delegación del Sportivo Punilla y competir a nivel internacional.

Los pequeños mantienen encendida la esperanza y confían en la solidaridad de los carlospacenses.

Según pudo conocerse, el viaje tiene un costo de 600 dólares por chicos y contempla gastos de viaje, estadía y comidas.

Eve es la mamá de Maxi y contó a El Diario: «Maxi fue una prueba de fútbol de la escuelita de Marcos Ludueña y quedó seleccionado para ir a un campeonato en Brasil. Yo estaba un poco indecisa por el tema del costo del viaje y no sabía si iba a poder pagárselo. Ayer me puse con todo esto y surgió la idea de juntar donaciones para que puedan viajar. Él y su amigo Lionel fueron seleccionados, tienen 11 años y son jugadores de Carlos Paz».

El viaje está previsto del 23 de enero al 2 de febrero y además de jugar el campeonato denominado «Copa Maravilha», tendrán la posibilidad de hacer varios paseos. Nos queda poco tiempo para juntar el dinero y abrimos una cuenta para los chicos»; agregó.

Para colaborar con Maxi y con Lionel, se podrán hacer donaciones a los siguientes alias: Maxi.Eve19 y/o a sflores91.ppay.