El uzbeko Sindarov, de 19 años, ganó la Copa Mundial de Ajedrez

India. El ajedrecista uzbeko de 19 años Javokhir Sindarov dejó una marca indeleble en la historia del ajedrez mundial cuando fue coronado oficialmente campeón de la Copa del Mundo de Ajedrez después de una dramática victoria sobre su fuerte oponente Wei Yi de China en el desempate final.

Antes de llegar a la final, Wei Yi era un jugador muy valorado, con una impresionante racha de 24 partidos invicto en la Copa del Mundo de este año. Empató sus dos partidas estándar con Sindarov y continuó compartiendo puntos en el primer tie-break de ayer.

Toda la tensión se concentró en el segundo tie-break. A pesar de tener blancas y una ligera ventaja a mitad de partida, Wei Yi se enfrentaba a una terrible presión de tiempo.

El jugador chino dejó correr repetidamente el reloj hasta quedar a solo un segundo antes de realizar un movimiento, dejando al público sin aliento. Desafortunadamente, fue la presión del tiempo la que le hizo cometer un grave error.

Wei Yi no pudo tomar decisiones correctas consecutivas tras agotarse el tiempo, y Javokhir Sindarov aprovechó inmediatamente el error de su oponente. Tras 60 movimientos, el jugador chino se vio obligado a detener el reloj y estrechar la mano en señal de derrota.

Con este campeonato, Sindarov se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Copa del Mundo de Ajedrez, con 19 años, 11 meses y 18 días. Rompió el récord anterior establecido por Levon Aronian en 2005, cuando el armenio ganó el título con 23 años, 2 meses y 10 días.

A pesar de no ganar el campeonato, el jugador número uno de China, Wei Yi, tuvo un torneo exitoso, cuando él, junto con Sindarov y el ganador del tercer lugar, Andrey Esipenko, obtuvieron un lugar en el prestigioso torneo de Candidatos 2026.

Los clasificados anteriores son Fabiano Caruana, Anish Giri y Matthias Bluebaum, mientras que Hikaru Nakamura y Rameshbabu Praggnanandhaa también son casi seguros para obtener los dos lugares restantes.