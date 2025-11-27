Poderío cordobés: Las Guerreras volvieron a ganar el torneo nacional

El equipo femenino de fútbol para ciegas Las Guerreras, del Club Municipalidad de Córdoba, obtuvo por sexta vez consecutiva el título del Torneo Nacional de Fútbol Femenino para Ciegas FADeC 2025, cuya jornada decisiva se desarrolló en la capital cordobesa. La competencia volvió a posicionar a la ciudad como un referente en la organización de eventos vinculados a la disciplina.

Las Guerreras llegaron a la instancia final tras una temporada destacada, con la mayor cantidad de puntos y una diferencia de gol favorable que consolidó su dominio. El plantel cuenta con jugadoras que integran la Selección Argentina campeona del mundo 2025, un elemento que reforzó el nivel competitivo del torneo.

Participaron del certamen los equipos Las Romanas e Instituto Román Rosell, ambos de la provincia de Buenos Aires; Las Pirañas, de Avellaneda; Centro Vasco y APANOVI, de Capital Federal; además del conjunto local. Los encuentros definitorios se disputaron en el Club Municipalidad.

En los resultados de la jornada final, Las Guerreras vencieron 4–0 a Centro Vasco y empataron 0–0 con Las Romanas, lo que les permitió asegurarse el título anual. Las posiciones finales del torneo quedaron de la siguiente manera:

Campeonas: Las Guerreras (Córdoba)

Subcampeonas: Instituto Román Rosell y Las Romanas (Buenos Aires)

Tercer puesto: Las Pirañas (Avellaneda)

Cuarto puesto: Centro Vasco (Capital Federal)

Quinto puesto: APANOVI (Capital Federal)

La definición del torneo fue organizada por la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, en articulación con FADeC y los clubes participantes.