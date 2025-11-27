Sportivo Bolívar llamó a licitación para concesionar el buffet del club

Villa Carlos Paz
Sportivo Bolívar llamó a licitación para concesionar el buffet del clubSe trata de las instalaciones que están ubicadas dentro del Estadio Alfredo Omar Alí.
La comisión directiva del club Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz llamó a licitación para la explotación del bar-buffet, que se encuentra ubicado dentro del Estadio Alfredo Omar Ali, en la calle Ituzaingó 475.
Los interesados pueden retirar pliegos correspondientes en la secretaría del club, lunes a viernes de 17:30 a 20:00 hs, a partir del martes 25 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.
El inicio de las inscripciones está previsto desde el martes 2 de diciembre al lunes 15 de diciembre a las 19:00 hs.