Argentina goleó a Filipinas en el Mundial de Futsal Femenino

Filipinas. El avance de Argentina en el primer Mundial femenino de Futsal que se celebra en Filipinas ha quedado marcado por una actuación impecable en la fase de grupos, en la que el equipo dirigido por Nicolás Noriega logró la clasificación a cuartos de final tras sumar tres victorias consecutivas. El cierre de esta etapa se produjo con una contundente goleada por 5-1 frente al conjunto local, resultado que consolidó el pleno de triunfos y la condición de invictas de las albicelestes.

El recorrido de la selección comenzó con un debut arrollador ante Marruecos, al que superó por 6-0. Posteriormente, enfrentó a Polonia en un encuentro más disputado, que terminó 3-2 a favor de las sudamericanas y les aseguró el pase a la siguiente ronda. El último compromiso del Grupo A, disputado este jueves, tuvo como rival a Filipinas, anfitrión del certamen, que no pudo contener la ofensiva argentina y sufrió una derrota categórica.

La jornada también definió el destino de Marruecos, que se quedó con la segunda plaza del grupo tras imponerse por 1-0 a Polonia. Este resultado determinó que las marroquíes se enfrenten en cuartos de final a España, una de las selecciones consideradas favoritas al título.

Mientras tanto, Argentina aguarda conocer a su próximo adversario, que surgirá del duelo entre Tailandia y Colombia por el segundo puesto del Grupo B. Ambos equipos llegan igualados con tres puntos, aunque el empate favorecería a las asiáticas por diferencia de gol. El cruce de cuartos de final para la Albiceleste está programado para el lunes a las 7 de la mañana (hora de Argentina).