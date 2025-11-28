Crece la tensión entre Milei y la AFA: Milei no irá al sorteo del Mundial

País. Han sido pocas las ocasiones en las que Javier Milei ha cancelado un viaje de las características que tenía el del 5 de diciembre en Washington, en donde se va a realizar el sorteo del Mundial 2026. La sensible y compleja situación que circunvala a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cambió el panorama. El gesto de decidir no asistir resulta toda una declaración de principios de parte del Presidente, que días anteriores ya había dado muestras de apoyo a Juan Sebastián Verón, de Estudiantes de La Plata.

En el Gobierno consideran que era importante tomar la decisión de no ir y de no dar margen alguno de que aquello pueda ser interpretado como una relativización de los episodios que involucran a la conducción del fútbol argentino, a cargo de Claudio Tapia. En la AFA marcaban que “Chiqui” iba a estar en el sorteo que organiza la FIFA. Aunque por un mínimo margen, existía la posibilidad de que de repente ambos pudieran coincidir en el Kennedy Center.

En rigor, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se fotografió con el presidente del fútbol argentino el año pasado cuando se anunció que Argentina iba a ser uno de los coanfitriones del Mundial 2030. Fue una ocasión excepcional y con un marco completamente diferente al actual, buscan aclarar cerca de la hermana presidencial.

Milei pretendía viajar para mantener un encuentro con Trump, al igual que lo prevén hacer algunos de los mandatarios de seleccionados que participarán del Mundial. Por caso, el primer ministro canadiense, Mark Carney, viajará específicamente para poder encontrarse con su par estadounidense. El argentino planeaba hablar ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aunque no se preveía la rúbrica del acuerdo comercial con la Casa Blanca.

El Gobierno tiene en carpeta hace tiempo un proyecto para impulsar las Sociedades Anónimas del Fútbol, las SAF. Es una iniciativa distinta a las Sociedades Anónimas Deportivas que se buscó impulsar al comienzo de la gestión libertaria, la cual tenía parangón en los artículos 346 y 347 del DNU 70/2023 de desregulación de la economía.

“Debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas”, indicó una resolución reglamentaria de la Inspección General de Justicia (IGJ) publicada a mediados del año pasado. Esta medida imponía que a partir de ese 1 de noviembre comenzara a regir el sistema de adopción voluntaria, pero la AFA la judicializó meses antes y consiguió el fallo del juez Elpidio Pinto, del Juzgado Federal de Mercedes, que decidió dejar sin efecto esos artículos.

A pesar de que se venía especulando con la posibilidad, el Gobierno no impulsará el año próximo un proyecto legislativo para proponer las SAF. “No está en las prioridades legislativas de 2026?, confirmó a Infobae una fuente que conversó de primera mano este asunto con el Presidente.

Y es que podría resultar una batalla pantanosa para el Gobierno en la medida que se acerque el fervor mundialista. En el mismo entorno del Chiqui Tapia indican que este conflicto podrá tener picos por estas semanas, pero que después va a quedar atrás. “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más“, dijo -desafiante-, el presidente de la AFA.