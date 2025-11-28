Faustino Oro y Julián Villca lideran el Campeonato Argentino de Ajedrez

Buenos Aires. El joven prodigio argentino de solo 12 años, Faustino Oro, comparte la cima del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez junto al salteño Juan Villca, de 24 años, disputadas las tres primeras rondas. La competencia, que constará de 11 rondas, se desarrolla en la sede de la Jefatura de Buenos Aires.

Ayer, en una vibrante y ambivalente partida ante el maestro internacional Cristian Dolezal, de 52 años, el precoz maestro internacional pasó de dominador a dominado y estuvo muy cerca de recibir su primera derrota. “Jugué mal y permití que me igualara”, dijo durante el análisis del juego momentos después de haber sumado su segunda victoria en la competencia. Y agregó, con su habitual modismo y risa cómplice: “De pronto quedé fatal y me vi en un final peor y triste”.

Faustino tomó el mando del juego durante los primeros 20 movimientos, pero de pronto una jugada de su rival le cambió el brillo de la mirada. “Me comí un Alfil que él puso en la casilla b7 como un salame (risas)”, fue su inmediata respuesta para comprender que la partida se había dado vuelta y su rival tenía ahora ventaja. Sin embargo, cuando parecía que la suerte del más joven estaba echada, apareció el error. Un mal movimiento que llegó acompañado de otro, otro y otro más.

Finalmente, la partida se extendió por casi horas, fueron necesarios completar 74 jugadas para que finalmente Dolezal extendiera su mano en señal de abandono y el rostro del pequeño “Messi del Ajedrez” volviera a brillar como siempre.

Por su parte Villca, quien al comienzo de la jornada también estaba en la cima con Faustino, logró una valiosa victoria con piezas blancas ante la gran maestra femenina Candela Francisco Guecamburu. La partida fue un Sistema Londres en el que el salteño salió mejor de la apertura y alcanzó una importante ventaja, pero algunas imprecisiones le permitieron que su rival igualara el juego y, cuando parecía que el final sería de tablas (empate), el bando negro cometió un error y ya no hubo nada más para torcer el destino.

Al igual que en la jornada anterior, salvo una partida, el duelo entre Mario Villanueva y Pablo Acosta, que finalizó empatado, el resto de los juegos tuvo un vencedor: el gran maestro zarateño Federico Pérez Ponsa venció, con blancas, al maestro FIDE David Gómez; Leonardo Tristán, también con blancas, derrotó a Pablo Barrionuevo y el gran maestro Diego Flores, con piezas negras, se impuso a su par Diego Valerga.

El certamen, que repartirá 12 millones de pesos en premios, continuará este viernes desde las 15, con la disputa de la cuarta rueda, que tendrá un duelo atrayente entre dos de los mejores ajedrecistas argentinos de la actualidad: la joven pilarense Candela Francisco, de 19 años y que tiene un punto, frente al pequeño Faustino, puntero con 2,5. Estos serán los otros enfrentamientos: Pérez Ponsa (2 puntos) v. Villanueva (1,5), Valerga (0,5) v. Acosta (2), Dolezal (1) v. Flores (2), Tristán (2) v. Villca (2,5) y Gómez (1) v. Barrionuevo (0).

Las partidas pueden seguirse en vivo a través de las transmisiones de los sitios Lichess.org y Chess.com.