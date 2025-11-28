Franco Jara confirmó que se irá de Belgrano, el emotivo posteo en sus redes

Franco Jara se despidió de Belgrano con un emotivo posteo en las redes sociales donde dejó en claro que va del club de sus amores por una decisión de la dirigencia, ajena a su deseo y el de los hinchas piratas. El delantero de 37 años, uno de los más queridos del plantel, no será tenido en cuenta para la próxima temporada y expresó toda su bronca.

El jugador-hincha que se convirtió en goleador del torneo en el 2024 publicó un extenso comunicado, donde aclaró que nunca recibió una oferta económica ni tampoco pudo reunirse con los dirigentes celestes y dijo: «Vine a Belgrano por amor, y duele irme sin que me miren a los ojos con el respeto que me merezco. Fueron días de bronca, tristeza y preguntas sin respuesta».

Asimismo, reconoció que soñaba con retirarse con la camiseta de Belgrano, pero que no lo dejaron. «Belgrano no es la dirigencia ni el presidente: Belgrano es su gente. Ustedes me abrazaron con su cariño. Por ustedes dejé el alma»; enfatizó, mostrando su diferencia con la conducción que encabeza Luis Fabián Artime.

Jara dijo que estuvo a punto de retirarse, pero que seguirá jugando por algún tiempo más.

En total, disputó 87 partidos y marcó 29 goles, incluido un desempeño notable en 2024, cuando se consagró goleador de la Liga Profesional con 13 tantos en 21 encuentros.

«Podrán sacar al jugador… pero al hincha jamás»; sentenció.