La selección argentina de talla baja es otra vez finalista de la Copa América

Paraguay. La selección argentina de talla baja se despachó con un contundente 9-0 sobre su par de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la semifinal de la Copa América. De esta manera, el elenco albiceleste accedió a la final del certamen disputado en Paraguay y buscará revalidar el título que consiguió en 2022, en Perú.

El desarrollo del encuentro fue siempre favorable a la Argentina, que hizo gran parte de la tarea en el primer tiempo. Antes de irse al descanso, el marcador ya exhibía un arrollador 6-0. Ya en la segunda mitad, completaron la faena y sellaron el pase a la final con tres goles más.

Argentina había llegado a esta instancia tras culminar primera e invicta la Zona B. En el debut, dio una muestra de autoridad al vapulear por 5-0 a Colombia. Luego, goleó 4-1 a México, le ganó 2-0 el clásico a Brasil y cerró la fase de grupos demostrando su chapa de candidata con un 6-0 frente a Guatemala.

De esta manera, el elenco argentino accedió a los cuartos de final. Allí esperaba Estados Unidos. Los norteamericanos ofrecieron cierta resistencia, pero no pudo con el poderío celeste y blanco, que se impuso por 2-0 y sacó boleto a la ya mencionada semifinal con los del Altiplano.

En el encuentro decisivo espera Paraguay, un rival que Argentina conoce y bien, ya que venció 5-2 a Brasil en la otra llave. En la final del Mundial 2023, disputada en el microestadio de Argentinos Juniors, el elenco guaraní se retiró antes del final del primer tiempo, cuando la Albiceleste ganaba por 3-1, en medio de un clima de tensión y acusaciones por fallos arbitrales.