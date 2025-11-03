Belgrano recibe a Tigre buscando entrar en zona de clasificación

Córdoba. Belgrano y Tigre jugarán este lunes desde las 21.15 en el Gigante de Alberdi, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Luego de la dolorosa eliminación frente a Argentinos Juniors en las semifinales de la Copa Argentina, el Pirata intentará seguir escalando posiciones para afianzarse en la zona de clasificación. Del otro lado, el Matador sueña con jugar la próxima Copa Sudamericana y también buscará cerrar su clasificación.

El cuadro cordobés perdió 2 a 1 contra Argentinos Juniors en un choque caliente que empezó ganando y se le escapó por un penal polémico, desatando así la furia de Ricardo Zielinski en conferencia de prensa. El Celeste deberá intentar aprovechar la localía, apegarse a su invicto liguero de seis partidos y no sufrir el golpe anímico, sabiendo que se juega un duelo clave de cara a la clasificación a la próxima instancia del Torneo Clausura.

Si bien el elenco dirigido por Diego Dabove lleva la misma cantidad de encuentros en el campeonato sin conocer la derrota, no tuvo la capacidad de cerrar resultados y empató en sus últimas tres presentaciones ante Defensa y Justicia, Newell’s y Barracas Central (con controversia incluida). Esta serie de igualdades permitió a sus perseguidores acercarse, amenazando su pase a la siguiente instancia y su presencia en competencias internacionales en 2026.



