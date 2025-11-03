Bolívar puso a Carlos Paz entre los 4 mejores del país en básquet

El club Bolívar de Villa Carlos Paz hizo historia este fin de semana al clasificarse al Final Four de la Liga Federal Formativa U13, tras un brillante desempeño en las semifinales disputadas en el Estadio Alfredo Ali, con el acompañamiento de su público.

La competencia comenzó el sábado por la tarde, cuando los dirigidos por Aldo Rodríguez superaron a Ferro por 91-78, mostrando un juego sólido y un gran despliegue colectivo.

El domingo por la mañana, el conjunto carlospacense repitió la actuación y se impuso con autoridad ante Independiente de Neuquén por 103-49, asegurando así su lugar en el partido definitorio.

En el encuentro final, Bolívar volvió a demostrar su nivel y venció a Atenas por 85-65, coronando un fin de semana perfecto ante su gente y asegurando su lugar entre los cuatro mejores equipos del país en la categoría U13.

Con este logro, el equipo de Villa Carlos Paz espera ahora la sede del Final Four, donde enfrentará a Regatas de San Nicolás, Estudiantes de Paraná y Villa San Martín de Chaco en la instancia definitiva del certamen nacional.