Godoy Cruz y San Martín de San Juan no se sacaron diferencias en Mendoza

Mendoza. Bajo un marco impactante que cautivó a las 20 mil personas que colmaron el estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz y San Martín de San Juan le dieron ayer continuidad a la fecha 14 del Torno Clausura de la Liga Profesional en un clásico cargado de urgencias.

El triunfo de Aldosivi frente a Independiente Rivadavia de Mendoza obligó a los protagonistas a descartar las especulaciones, dado que el Fantasma del Descenso amenazaba con viajar desde Mar del Plata a territorio cuyano sin escalas, aunque también podría recalar en La Plata (por el pésimo presente de Gimnasia) o Rosario (a causa de la preocupante situación que atraviesa Newell’s).

Desde los primeros momentos, el Tomba fue el que intentó imponer condiciones a través de las amenazas de Agustín Auzmendi, Vicente Poggi y Daniel Barrea.

En cambio, los de Leandro Romagnoli respondieron mediante la pelota parada. Y la más clara llegó sobre la media hora, cuando Tomás Fernández se anticipó en el área del Bodeguero y dejó fuera de escena a Franco Petroli. Así, cuando Tomás Lecanda se disponía a celebrar el gol, el arquero demostró una reacción notable para evitar la conquista del Santo sanjuanino.

El marcador se abrió antes del descanso, pero la intervención del VAR le ahogó el grito a Agustín Auzmendi por una posición adelantada de Santino Andino. Un cabezazo que concluyó en la red, pero no sumó.

El complemento comenzó como si se tratara de un juego de Sergio Lapegüe con su tradicional Prende y Alaga, dado que las luces que enfocaban al arco de Matías Borgogno demostraban serias fallas, que el arquero no estaba dispuesto a tolerar. De todos modos, la presión de Gareano terminó con una amonestación obligando al referente de San Martín de San Juan a reanudar el partido.

En un espectáculo carente de emociones, y el temor a la derrota constantemente presente, el pleito se resolvió sin goles. Y el show más significativo se produjo en las tribunas de Godoy Cruz, que con una pirotecnia imparable se robó la atención del encuentro.

La repartición de puntos dejó un semblante de dudas, aunque el público local no pudo ocultar el fastidio generalizado con la música que le reclama más actitud a sus propios jugadores, porque “no juegan con nadie”. La lucha por la permanencia está más vibrante que nunca. Y en la recta final del certamen, sólo se sabrá si el punto fue positivo cuando termine la fase regular. En Mendoza no hubo vencedores, ni vencidos. El clásico fue historia. Y no conformó a ninguno.

