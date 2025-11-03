Histórico: Club de Pesca es finalista de la Liga Cordobesa B de Básquet

Villa Carlos Paz, 2 de noviembre de 2025 - El Club de Pesca de Villa Carlos Paz ha logrado una hazaña histórica al clasificar a la gran final de la Liga Cordobesa B de Básquet, al vencer en condición de local a Complejo Deportivo Teniente Origone de Justiniano Posse por un marcador de 65 a 56.

Con este vibrante triunfo en la semifinal, los dirigidos por ¨Pancho¨ Quinteros vuelven a acceder a la instancia decisiva del básquetbol provincial, demostrando el gran crecimiento y el compromiso de todo el plantel.

Detalles de la Hazaña

El encuentro fue de alta intensidad, pero el equipo carlospacense supo mantener la calma y la efectividad en los momentos clave para cerrar el partido con una ventaja de nueve puntos.

"Este logro es el resultado de un proceso largo y del esfuerzo incondicional de los jugadores, el cuerpo técnico y toda la gente del club. Volver a una final después de tanto tiempo es una alegría inmensa para Villa Carlos Paz," expresó Verónica Zenarola, Presidente del auriverde.

La gran final: el próximo desafío

El sueño del título se definirá en una Serie Final al mejor de 3 juegos ante Centro Social y Deportivo de Brinkmann.

Primer Partido: La serie comenzará el próximo domingo 9 de noviembre en condición de visitante, cuando el equipo de Villa Carlos Paz viaje a la localidad de Brinkmann para enfrentar al conjunto "Rojinegro".