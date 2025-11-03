Triunfo

Orgullo de Carlos Paz: Cavallaro campeón en el Sudamericano 2025

El atleta de Carlos Paz, se consagró campeón sudamericano 2025 en Chile y ya se prepara para el Mundial Máster 2026.
lunes, 3 de noviembre de 2025 · 19:15

El deportista carlospacense Pablo Javier Cavallaro se coronó campeón sudamericano de ciclismo en Talcahuano, Chile, representando a la Argentina en una destacada competencia que reunió a los mejores exponentes de la región.

A sus 56 años, Cavallaro celebró el logro en redes sociales agradeciendo el acompañamiento de su familia, especialmente de su esposa, y el apoyo técnico recibido. “Inolvidable para nosotros”, escribió, destacando además la colaboración de quienes lo asistieron con el equipamiento y la preparación para la competencia.

El ciclista también dedicó palabras de fe y motivación, asegurando que “mantener viva la chispa de la competencia” lo hace feliz y lo impulsa a seguir adelante. Tras el título sudamericano, su próximo objetivo es el Mundial Máster 2026, donde espera volver a representar a Villa Carlos Paz con orgullo.

