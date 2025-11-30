Estudiantes de La Plata es el primer semifinalista del Torneo Clausura

Santiago del Estero. Estudiantes de La Plata sigue impecable en su paso por playoffs del Torneo Clausura 2025: después de tumbar al Rosario Central ganador de la tabla general, se cargó anoche a Central Córdoba con un 1-0 también como visitante en Santiago del Estero.

En una semana convulsionada por la sanción de AFA por el pasillo de espaldas y con el aliciente de medirse con el equipo identificado con Pablo Toviggino -muy enfrentado a Juan Sebastián Verón-, el Pincha celebró con un golazo de Tiago Palacios en un trámite enrarecido por los 35 grados que asolaban Santiago del Estero. Ahora, los de Eduardo Domínguez podrían reeditar clásico en casa de Gimnasia, pero el Lobo debe visitar aún a Barracas mañana.