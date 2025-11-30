Estudiantes de Río Cuarto va por el ascenso a la Liga Profesional

Madryn. Deportivo Madryn recibirá este domingo a Estudiantes de Río Cuarto, en el partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional que definirá el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

El encuentro se jugará a partir de las 17 en el Estadio Abel Sastre, que tiene capacidad para 25 mil espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports.

El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Estudiantes de Río Cuarto tendrá hoy una gran posibilidad de ascender, ya que venció a Deportivo Madryn en el encuentro de ida por 2 a 0.

Terminó segundo en la Zona B con 60 puntos y en el Reducido tuvo actuaciones muy sólidas para vencer a Patronato (2-1) y a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0), en los octavos y cuartos de final respectivamente, mientras que en las semis sufrió ante Estudiantes de Buenos Aires, equipo con el que igualó 1-1 en el global, pero se vio beneficiado por la ventaja deportiva.

Estudiantes de Río Cuarto irá por su segunda experiencia en la Primera División, categoría en la que jugó entre 1983 y 1985. Deportivo Madryn, por su parte, intentará llegar por primera vez en su historia.

Deportivo Madryn, por su parte, estuvo rodeado de situaciones polémicas en su camino hacia la gran final, sufrió una dura derrota 2-0 en la ida, por los goles de Tomás González y Juan Antonini, por lo que en su estadio necesitará ganar por al menos dos goles para forzar los penales, mientras que en caso de imponerse por tres o más se asegurará el ascenso.

En su camino hasta la final, Deportivo Madryn terminó primero en la Zona A con 60 puntos, aunque en la final que definió el primer ascenso cayó por penales frente a Gimnasia de Mendoza.

Ya en el Reducido, el equipo chubutense le ganó con un global de 4-0 a Gimnasia de Jujuy. Vale aclarar que en la ida perdía 1-0, pero se suspendió el partido por supuestas amenazas al árbitro y la AFA le dio el partido por ganado 3-0. A su vez, en las semifinales igualaron 1-1 en el global frente a Deportivo Morón y avanzaron gracias a la ventaja deportiva.