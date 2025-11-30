Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores

Lima. Flamengo se consagró anoche campeón de la Copa Libertadores 2025 al derrotar 1-0 a Palmeiras en la final disputada en el Estadio Monumental de Lima, ante 80 mil espectadores. El título llegó con un cabezazo del defensor Danilo a los 22 minutos del segundo tiempo, tras una asistencia precisa del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, en una definición que consolidó el dominio del conjunto carioca en el máximo torneo continental.

Con esta victoria, el Mengao obtuvo su cuarta Libertadores y se convirtió en el club brasileño más exitoso en la competencia, superando a Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo, todos con tres títulos.

El campeón continental mantiene el impulso también en el ámbito local. Flamengo lidera el Brasileirao con 75 puntos, cinco más que Palmeiras, a falta de dos fechas. El miércoles recibirá a Ceará en el Maracaná y un triunfo le permitirá coronarse nuevamente en Brasil, confirmando una temporada casi perfecta.