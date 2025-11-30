Histórico: Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Liga Profesional

Madryn. En un apasionante encuentro en el Estadio Abel Sastre, Estudiantes de Río Cuarto igualó 1-1 contra Deportivo Madryn y, con un global de 2-1 a su favor, ascendió a la Liga Profesional. El elenco cordobés, dirigido por Iván Delfino, volverá a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino tras 40 años de ausencia -jugó tres torneos Nacionales entre 1983 y 1985-. El Aurinegro desperdició una nueva chance de subir a Primera, ya que venía de caer contra Gimnasia de Mendoza en la final en cancha de Platense.

De esta manera, Córdoba tendrá en el próximo torneo de la Liga Profesional 4 equipos: Talleres, Belgrano, Instituto y ahora, Estudiantes de Río Cuarto.

En el elenco local salió a disputar la final con una enorme intensidad y buscó asediar a su rival en los primeros compases del enfrentamiento. Más allá de alguna aproximación, no logró generar peligro concreto en el arco de Brian Olivera. Además, como era de esperarse, la pierna fuerte y la fricción predominó en el campo de juego.

Después de varios minutos en donde el juego transitó por disputas en la mitad de la cancha, la primera situación de gol en el encuentro llegó a los 21 minutos. La visita tejió una buena ofensiva que terminó con un firme cabezazo de Javier Ferreira, pero el arquero Yair Bonnín reaccionó con una excelsa tapada sobre su palo derecho para mantener el cero en el arco.

La tónica del encuentro se mantuvo favorable a los cordobeses, que manejaban los hilos de la mitad de la cancha y controlaban el ritmo del partido. Por su parte, Deportivo Madryn buscó constantemente con pelotazos en largo para sus delanteros, quienes perdieron en la mayoría de las jugadas ante el central Gonzalo Maffini.

La primera chance clara del cuadro local llegó a los 33 minutos: Nazareno Solís tiró un centro desde el costado izquierdo para la llegada de Diego Crego, quien desvió su cabezazo por encima del travesaño. Antes del cierre de la primera etapa, Yair Bonnín se asentó como una de las figuras de la cancha después de protagonizar tres atajadas sobresalientes y mantener al Aurinegro con vida en la final. Federico Recalde sacó una pelota en la línea tras un disparo de Agustín Fontana.

El complemento inició con la misma intensidad que el primer tiempo, aunque la desesperación en el cuadro chubutense se enalteció con el correr de los minutos. Brian Olivera, arquero de Estudiantes, se destacó con una buena atajada sobre Juan Galeano.

Después de un apasionante lapso de partido en el que el desarrollo se tornó ida y vuelta, Deportivo Madryn abrió el marcador y recortó distancias en el global. Juan Galeano tiró un centro desde la banda derecha y Luis Silba realizó una notable tijera para estampar el 1-0.

El cuadro de Leandro Gracián sometió a Estudiantes de Río Cuarto contra su propio arco desde entonces. Con una temperatura en el ambiente notablemente elevada, el elenco cordobés intentó soportar las arremetidas de su rival y golpear de contra. A los 34 minutos del complemento, Agustín Fontana quedó absolutamente solo contra el arquero Yair Bonnín. Sin embargo, pese a tener todo el tiempo para definir, desvió el remate por arriba del travesaño.

Inmediatamente, Federico Recalde le cometió infracción a Agustín Morales y Facundo Tello le mostró la segunda amarilla, por lo que Deportivo Madryn se quedó con un jugador menos.

Un par de minutos después, Estudiantes empató el encuentro de la mano de Agustín Morales: se hizo el espacio dentro del área y sacó un remate que venció la resistencia de Yair Bonnín. Esto sentenció la final: Madryn se fue del encuentro y el cuadro cordobés controló el juego en los pocos minutos que quedaban por jugarse. Antes del pitido final hubo una serie de incidentes entre el público y la policía.

De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto volverá a jugar en la élite del fútbol argentino después de 40 años de ausencia (disputó tres campeonatos Nacionales entre 1983 y 1985). El elenco cordobés se metió al reducido después de terminar segundo en la zona B. En octavos de final eliminó a Patronato con un global de 2-1, a Gimnasia y Tiro de Salta por 2-0 y a Estudiantes de Buenos Aires por ventaja deportiva tras empatar 1-1. Vale destacar que Deportivo Madryn, que también perdió la final contra Gimnasia de Mendoza, nunca jugó en la Primera División en su historia.