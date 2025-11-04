Belgrano empató ante Tigre y sigue en la pelea por clasificar

Córdoba. Por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Belgrano recibió ayer a Tigre, rival con las mismas aspiraciones y que le pisa los talones. Empataron 0 a 0, lo que le permitió al “Pirata” mantenerse en el lugar de privilegio entre los que clasifican. En tiempo cumplido, expulsaron a Lucas Passerini.

El Celeste, este lunes de rojo por el estreno de la camiseta alternativa que es tercera equipación del año, ahora se ubica séptimo con los mismos puntos que su rival de turno, 19. Al igual que otros cuatro competidores directos, entre ellos Racing, que empató en Santiago 0 a 0, y Huracán, que venció a Defensa y Justicia a domicilio 3-1. Lo superó Banfield, al adjudicarse el clásico con Lanús.

En la primera parte el cero no se rompió en Alberdi, más allá de los intentos de Belgrano, el que más propuso. Estuvo cerca en una acción de Leandro Morales. Y sobre todo, en la que se perdió Gabriel Compagnucci.

Ahora como lateral pero siempre con vocación ofensiva, Compagnucci recibió de Franco Jara, pero se llevó por delante la pelota y en la definición, la estrelló en el palo.

En la segunda mitad el que lo tuvo bajo el arco e increiblemente no terminó en gol fue Lucas Zelarayán. La corajeó Passerini para llegar hasta el fondo contra Federico Álvarez, centro atrás y se lo perdió el “Chino”.

A los 41 Zenobio respondió a puros reflejos ante un cabezazo en el área chica, y a la arremetida de Compagnucci. Y en la siguiente el que salvó su arco fue el uruguayo Cardozo con un atajadón.

En tiempo cumplido forcejeó Passerini con un marcador, sin falta aparente. El árbitro Echenique vio codazo y le mostró la segunda amarilla. El delantero de todos modos ya había llegado al límite de cinco, para el próximo partido. No le alcanzó a Belgrano para ganar, sí para seguir entre los ocho primeros, en una tabla muy comprimida.