Faustino Oro hace historia en la Copa del Mundo de Ajedrez

India. El prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, pasó con éxito el primer corte eliminatorio de la XI Copa del Mundo de Ajedrez tras superar a su rival, el gran maestro croata, Ante Brkic (de 37 años y N°221 del mundo), en la serie de desempates que se llevaron a cabo en el Centro de Convenciones del hotel Resort Río, en la zona balnearia de Goa, en India.

El match eliminatorio previsto a dos partidas (los jugadores intercambian el color de sus piezas en cada jornada) con ritmo de reflexión clásico (de 90 minutos para los primeros 40 movimientos, y luego 30 minutos más hasta el final de la partida, con el agregado de 30 segundos adicionales por cada movimiento) había finalizado igualado en 1 a 1, luego de los empates registrados en el último fin de semana. Por eso, ayer, en la fecha programada para los desempates, Faustino igualó la primera batería de dos partidas con ritmo rápido (15 minutos más 10 segundos para cada jugador), tras perder la 1ª y ganar la 2ª. De esa manera, ambos ajedrecistas accedieron a una nueva batalla de desempate: dos juegos con ritmo rápido (10 minutos más 10 segundos), en los que tampoco consiguieron sacarse ventaja ya que ambas partidas finalizaron en tablas. La 3ª batería de juegos para determinar a un vencedor se trató de una serie de dos juegos con ritmo Blitz (5 minutos más un adicional de 3 segundos para cada jugador). En esta especialidad, el prodigio argentino logró vencer en las dos partidas a su rival, y así cerrar el marcador final del desempate por 4 a 2.

Tras la victoria, Faustino, al que la prensa europea bautizó como el “Messi del ajedrez” o “Chessi” como lo llamó Garry Kasparov, la megaestrella de esta actividad, con la fusión de la palabra ajedrez en inglés (chess) y el apellido del astro del fútbol mundial (Lionel Messi), atendió las primera consultas de los organizadores, y dijo: “Estoy muy feliz de haberme clasificado; de haber ganado el match ante Brick, que es un buen maestro croata, y que jugó muy duro”. Más adelante, y sin dejar escapar la sonrisa que se le dibuja permanentemente en la cara, el niño se refirió específicamente a la definición del último juego del Tie Break (desempate), y señalo: “Sí es verdad, fallé una táctica clave en el juego final, pero afortunadamente para mí la posición aún era complicada y después de algunas jugadas conseguí la victoria”.

De esta manera, Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- es el único argentino que accedió a la 2ª rueda del certamen, ya que sus compatriotas, el joven Ilan Schnaider, de 14 años, y el siete veces campeón nacional, Diego Flores, de 42, cayeron en sus compromisos de la 1ª rueda ante el serbio Aleksandar Indjic (30 años y N°89 del mundo) por 1,5 a 0,5, y el kazako Denis Maknev (25 y N°249), por 2,5 a 1,5, respectivamente.

Faustino Oro deberá enfrentarse en la segunda ronda al gran maestro indio, Santosh Vidit, de 31 años y N° 27 del mundo con 2715 puntos de Elo.

La diferencia es abismal, y aunque aquí también parece que “la suerte está echada”, nadie le quitará al niño argentino la oportunidad de seguir ganando experiencia y mejorando su juego tras las dos partidas que disputará contra un rival que, en su frondoso bagaje ajedrecístico sobresalen la conquista del Campeonato Mundial Sub14, en 2008, que a los 19 años se consagró gran maestro, ganador de dos medallas doradas en Olimpíadas de Ajedrez y es el actual N°5 del ranking de la India.