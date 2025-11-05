AFA lanzó la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el anuncio de la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial 2026 a través de sus redes oficiales. La presentación se hizo con la imagen de Lionel Messi, quien fue destacado como "el mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas". La flamante indumentaria, diseñada por la marca Adidas, cuenta con dos versiones: una para aficionados y otra para jugadores.

Según la página oficial de Adidas, la camiseta estará disponible a partir de las 6 de la mañana de este jueves 6 de noviembre en la web de la compañía y en tiendas oficiales.

La descripción de la prenda indica: "Es más que una prenda; es una celebración del legado futbolístico de la nación. Sin importar donde la uses, esta camiseta con su prestigiosa tercera estrella encarna el espíritu de los campeones". El precio inicial de la camiseta se estableció en $199.999.

Adidas destacó que la camiseta titular de la selección argentina para el Mundial 2026 celebra el legado futbolístico del país con un diseño degradado que hace referencia a las victorias pasadas en la Copa Mundial de la FIFA.

En la parte dorsal de la nueva camiseta, el plantel que participará en el Mundial. Como parte del mismo lanzamiento, Adidas también presentó los uniformes titulares oficiales de otras 21 federaciones asociadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluyen selecciones como Argelia, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Irlanda del Norte, Perú, Catar, Arabia Saudita, Escocia, España, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Gales.