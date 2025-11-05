Oficial: Gallardo renovó su contrato con River

Stefano Di Carlo, presidente de River, anunció la renovación del contrato de Marcelo Gallardo como entrenador hasta fines de 2026. El dirigente explicó que la decisión "se sustenta en dos cuestiones: el cumplimiento de la palabra empeñada con el socio de River y el segundo lugar responde a la íntima convicción de que los proyectos hay que sustentarlos en los momentos que no son buenos y profundizar, a contramano de lo que parece, el camino del que uno está convencido y de los resultados que uno espera".

Tras aclarar que "nadie tiene las llaves del club, sólo la tiene el socio de River", subrayó que "hay un acuerdo absoluto" y "un quiebre en términos de punto de partida porque creemos profundamente en la capacidad de trabajo de este cuerpo técnico"

Por su parte, Gallardo dijo que "Agradezco a Stefano por su conviccion, es un momento de adversidad deportiva como se atravesaron muchísimas. Pero no estamos ajenos a la realidad, sabemos cuál es la expecdtativa, soy consciente de que las cosas no salieron como queríamos. Pero desde el deseo, mis ganas y la energía que tengo para lo que viene, es lo que me sostiene".

"Se lo quiero agradecer a todos aquellos hinchas que se manifiestan genuinamente con un apoyo incondicional a este momento de River, más allá de la persona que les habla. Desde mi forma de pensar, de ser y de encarar esta adversidad, creo que tengo las convicciones necesarias para redoblar la apuesta y volver a ganar", añadió.