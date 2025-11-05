Presentaron la Universidad de la AFA: “Es un anuncio histórico”

Buenos Aires. La AFA realizó este martes la presentación oficial de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino, denominada UnAFA. El proyecto dirigido “a toda la familia del fútbol” se puso en marcha en el predio Lionel Messi y contó con la participación de Claudio Tapia como presidente de la casa madre de este deporte y Alberto Edgardo Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires y decano de Ciencias Económicas, quien será rector de este nuevo establecimiento académico.

Ambos dieron declaraciones sobre esta nueva iniciativa, que está destinada a dirigentes, hijos de dirigentes, jugadores, árbitros, técnicos y demás integrantes del entorno futbolístico. Además, todos podrán acceder a una oferta inicial de 14 diplomaturas y 1 maestría, que van desde la dirección deportiva a las finanzas y el big data aplicado al deporte, cursos a los que se pueden inscribir a través del sitio web. Su sede principal estará en Rodríguez Peña 653, entre Viamonte y Tucumán, y también habrá eventos oficiales en el complejo ubicado en Ezeiza.

En este sentido, Tapia ponderó el nacimiento de esta iniciativa para formar a la gente que rodea a la maquinaria de la disciplina más popular del país: “Es un gran día para nosotros, muy particular. Es un anuncio histórico. El fútbol es un transmisor, trasciende a nivel mundial todas las banderas, las religiones. Nosotros desde nuestro lugar sabemos la importancia que tiene y de lo que genera en cada chico y chica”. Posó para la foto protocolar junto a Barbieri, Ubaldo Matildo Pato Fillol, campeón del mundo en 1978, y Miriam Mayorga, ex jugadora y referente del fútbol femenino.

A continuación, Barbieri agradeció la propuesta del dirigente para que esté a cargo: “Es un sueño. La AFA es la representación de lo que significa el fútbol para todos los argentinos. Nosotros queremos convertir esa tradición en temas académicos, en tradición, y en ese capital internacional de reconocimiento. Será un orgullo de la comunidad en los próximos años”.

“Nuestra idea es crear esta universidad al servicio de toda la comunidad en general. Va a tener una característica fundamental: abarcar la posibilidad de hacer una sinergia entre los principales conceptos académicos y lo práctico”, añadió. Y agregó: “Nosotros venimos a sumar. Vamos a potenciar el desarrollo de cada club. Vamos a tener a los profesionales del deporte más destacados en cada disciplina. Vamos a hacer convenios con los principales centros y universidades de todo el mundo”.

Por último, adelantó los alcances de la UnAFA en el futuro: “Vamos a lanzar un programa que se llama ‘Segundo tiempo educativo‘ para que todos aquellos que componen cada club de la Asociación del Fútbol Argentino, puedan terminar el secundario. Vamos a crear el centro de idiomas de la UNAFA, para darle a todos los clubes y jugadores una herramienta de internacionalización. También crearemos un sistema de comunicación con todos los clubes, para que podamos ver de qué manera podemos complementar y potenciar la educación en ellos”.

