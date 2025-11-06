Ajedrez: Faustino Oro sigue "palo a palo" con el n°27 del mundo

India. El ajedrecista argentino Faustino Oro, de tan solo 12 años, logró un histórico empate en el Mundial de Ajedrez contra el gran maestro indio Santosh Vidit Gujrathi, que ocupa el puesto 27 en el ranking mundial.

El joven argentino deberá enfrentarse nuevamente contra el hindú durante la jornada de hoy en los desempates para poder determinar cuál de los dos continúa en competencia.

La performance de Faustino Oro tuvo una precisión de 99,2 por ciento, contra el 99,6 por ciento que obtuvo el participante de 31 años con el que se deberá enfrentar nuevamente en la segunda ronda del torneo internacional.

Oro es el único argentino que se mantiene en competencia y dentro del sistema de puntuación que mide las habilidades de los atletas, denominado Elo, de 2495 puntos, 220 puntos menos que Vidit.

Los participantes del Mundial de Ajedrez realizan dos partidos mano a mano en el ritmo de juego clásico y en caso de llegar a una igualdad, deberán definirlo en una tercera jugada con la misma modalidad.

El ajedrecista argentino está preclasificado en el puesto 147 y viene de vencer al gran maestro croata Ante Brkic, de 37 años, que en este torneo ocupaba el puesto 110, mientras que Vidit está en el puesto 19.

Oro se había convertido en el maestro internacional más joven de la historia en el 2023 y buscará establecerse a mediano plazo como uno de los que obtenga el título de Gran Maestro en esta disciplina en la que pisa muy fuerte. El joven atleta nació en Buenos Aires y fue formado en el club Obras Sanitarias.