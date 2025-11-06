Independiente Rivadavia hizo historia y es el campeón de la Copa Argentina

Córdoba. Independiente Rivadavia se metió en la historia grande del fútbol argentino y se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer en la gran final a Argentinos Juniors. La Lepra mendocina abrió el marcador a través de Alex Arce, que quedó con diez por la expulsión de Maximiliano Amarfil en el primer tiempo pero en el arranque del complemento estiró la ventaja de contragolpe por Matías Fernández.

Alan Lescano descontó rápido para el Bicho, que empujó hasta el final con dos hombre más por la roja a Alejo Osella y, sobre la hora, encontró la igualdad en los pies de Erik Godoy. En la definición por penales, los de Alfredo Berti, que fue expulsado y estalló contra el árbitro, fueron más efectivos y alzaron el trofeo con Gonzalo Marinelli, que debió reemplazar al lesionado Ezequiel Centurión, como figura en el arco.

El sorteo entre capitanes determinó que la serie se dispute del lado de la parcialidad del Bicho, mientras que el conjunto mendocino abrió la tanda. Primero, el defensor Luciano Gómez pateó a quemarropa y quebró la oposición de Sergio Chiquito Romero. Acto seguido, Alan Lescano engañó a Guido Marinelli y estampó el 1-1.

El paraguayo Ivan Villalba la clavó al ángulo izquierdo en el segundo tiro del club porteño, mientras que Hernán Lopez Muñoz también cruzó su remate e igualó el marcador. Kevin Retamar continuó con la senda de aciertos y volvió a adelantar a los de Alfredo Berti, pero Lautaro Giaccone cumplió con su responsabilidad y decretó el 3-3.

En el séptimo remate de la serie, Sheyko Studer pateó fuerte al medio y metió el cuarto para los mendocinos. A continuación, llegó el punto de inflexión de la final: Tomás Molina, goleador del certamen, pateó al medio y a media altura y Marinelli le contuvo su remate. Sin embargo, el guardián se adelantó y el delantero tuvo derecho a repetir su ejecución. Esta vez, cruzó su tiro, pero no logró esquinarlo y el ex Tigre volvió a vestirse de héroe.

Con la serie en bandeja de plata, el colombiano Sebastián Villa ubicó la pelota en el ángulo e Independiente Rivadavia gritó campeón de la Copa Argentina 2025.

