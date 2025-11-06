Los caminos del WRC se preparan para la octava fecha del Rally Provincial

Por Santiago Carreño



Río Tercero. Con las localidades de Almafuerte y Río Tercero como epicentro, el Rally Cordobés tendrá su octavo compromiso del año, será de coeficiente 2, por lo que tendrá más recorrido y mayor puntaje.

Serán trece pruebas cronometradas que sumarán 127,57 Km y 459,47 Km de recorrido total.

Comenzará el viernes 7 con un Súper Especial nocturno en la rotonda de ingreso a la Ciudad de Río Tercero, mientras en sábado 8 se disputarán seis tramos en tres sectores que repetirán, Villa Ascasubi de 12,92 Km; Balneario Río Tercero de 9,71 Km y Antena-Balcones del Río de 7,50 Km.

Para el día domingo 9, el programa establece otros tres sectores cronometrados muy conocidos en eventos nacionales e internacionales, como Tercera Usina-Almafuerte de 9,73 Km; Las Bajadas-Soconcho 9,55 Km y Soconcho-Calmayo de 13,96 Km, estos tramos repetirán en una segunda pasada.

Campeontato de pilotos

Disputadas las competencias de Santa Rosa; Villa Dolores; Villa Carlos Paz; Río Cuarto; San Francisco; Villa María y Laguna Larga, así están las posiciones:

Clase R5: Germán Hubmann 212; Santiago Baldo 166; Luis Arceluz 121

Clase Maxi Rally: Miguel Patat 224; Ignacio Fotheringham 217; Rafael Hervas 107

Clase RC2S: Alexis Rodríguez 207; Germán Giraudo 150; Ramiro Giraudo 126

Clase RC2N: Rubén del Campo 288; Agustín Olmedo 144; Oscar Civalero 136

Clase RC5: Mauro Cravero 259; Jonás Saita 174; Juan Manuel Paisa 134

Clase RC6: Pablo destéfanis 217; Sergio Pertegarini 191; Luciano Nardi 131

Clase A1: José Fisogni 108,5; Carlos D´Angelo 94,5; Maximiliano Grandis 52

Clase N1: Agustín Barrandeguy 239; Mario Bruno 156; Guillermo Marín 95

Clase N2: Mario Matelica 179; Sebastián Salazar 166; Walter Candiotto 140

Clase N3: Ignacio Anselmi 196; Julián Rebola 169; Rodolfo Ramos 137

