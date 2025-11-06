Punilla será protagonista del “Desafío Brocheriano”, la travesía cordobesa de aguas abiertas

En la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes, se presentó oficialmente el “Desafío Brocheriano”, una propuesta que conjuga deporte, cultura y espiritualidad en un circuito de nado en aguas abiertas por distintos espejos de agua de Córdoba.

La competencia se extenderá desde el 14 de diciembre de 2025 hasta el 11 de abril de 2026, en un recorrido que atravesará cinco localidades de la provincia. Organizado por Natura Sport, el desafío busca rendir homenaje al Cura Brochero, uniendo deporte, naturaleza y tradición bajo el lema “El Camino del Guerrero del Agua”.

El evento contará con la participación de nadadores de élite y aficionados, quienes competirán en una experiencia que combina resistencia física, historia y mística serrana. Además, se anunció la Golden Race, competencia que consagrará al Rey y la Reina del Agua con tonada cordobesa.

Del lanzamiento participaron Mariano Reutemann, de la Agencia Córdoba Deportes; Adrián Walker, de la Agencia Córdoba Turismo; Mario Rivarola (Embalse), Gerardo Bergo (Almafuerte) y José Sosa, director de Natura Sport. También asistieron Soledad García, autoridades municipales, fuerzas de seguridad y las figuras olímpicas Cecilia Biagioli y Guillermo Bértola.

“Este gran evento une los distintos espejos de agua de Córdoba, que cuenta con escenarios privilegiados. Seguimos ratificando que nuestra provincia sea sede de grandes eventos”, destacó Reutemann.

Walker, en tanto, subrayó el impacto turístico de la iniciativa:

“Eventos como este potencian la infraestructura y el bienestar de los deportistas y sus familias en cada localidad.”

El calendario oficial del circuito incluye las siguientes fechas:

14/12 – Playa Maldonado, Embalse

18/01 – Club Náutico Miramar de Ansenuza

14/02 – Parador El Faro, Capilla del Monte – Golden Race

15/02 – Capilla del Monte – 3.ª fecha

22/03 – Playa Chic, Almafuerte

11/04 – Batalla Santa – Homenaje al Cura Brochero, Villa Cura Brochero

Con esta propuesta, Córdoba refuerza su perfil como escenario de excelencia para el deporte de aventura, fortaleciendo el turismo y el desarrollo regional bajo el sello “Córdoba, sede de grandes eventos”.