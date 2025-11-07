Ajedrez: Faustino Oro dio dura lucha, pero fue eliminado de la Copa del Mundo

India. La eliminación de Faustino Oro en la Copa del Mundo de Ajedrez no opacó el reconocimiento que cosechó el joven argentino tras su enfrentamiento con el gran maestro indio Gujrathi Santosh Vidit, número 27 del mundo. De hecho, su rival no escatimó en elogios hacia el ajedrecista de 12 años, quien se retiró del Centro de Convenciones del hotel Resort Río, en la zona balnearia de Goa, India, enfurecido por no haber podido pasar de ronda.

Oro se despidió del torneo tras caer en la primera serie de desempates, pero su desempeño fue celebrado tanto por colegas como por expertos, quienes destacaron la madurez y el nivel de juego que exhibió ante un rival de amplia experiencia internacional.

“No es de extrañar que sea un prodigio y probablemente el mayor talento que ha salido de ese continente. Así que creo que le espera un futuro muy prometedor”, indicó Vidit, quien necesitó de tres jornadas, en las que disputaron cuatro partidas, para vencer al joven argentino. Faustino, por su parte, fue captado abandonando las instalaciones con claros gestos de enojo, lo que describe su espíritu competitivo y sus ganas de seguir creciendo.

Además, Vidit se expresó en redes sociales con la misma tónica. “¡Contento por pasar a la siguiente ronda! Faustino tiene mucho talento y ya demuestra una gran madurez para su edad. Tiene un gran potencial para convertirse en un jugador de élite", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Quizás, el enfado del joven argentino se debe a que la igualdad se mantuvo hasta los últimos cinco minutos, cuando finalmente se quebró la paridad. En las dos partidas clásicas, jugadas el martes y el miércoles, ambos ajedrecistas empataron, resultado que representó un hito en la corta pero intensa carrera de Oro, quien comenzó a competir hace apenas cinco años

La definición llegó en la jornada de desempates, donde la organización había previsto hasta cuatro series con ritmos de juego cada vez más rápidos. Sin embargo, la resolución se produjo en la primera serie, compuesta por dos partidas rápidas de quince minutos más diez segundos por jugada. En la primera, Oro condujo las piezas negras y, tras 41 movimientos de una apertura escocesa, el empate se selló por repetición de jugadas, una regla que establece tablas si la misma posición se repite tres veces en una partida. Este resultado alimentó las expectativas de sus seguidores, ya que Oro, apodado por la prensa europea como el “Messi del Ajedrez”, se ha destacado en partidas rápidas y ha vencido a varios jugadores de la élite mundial.

La segunda partida del desempate, con Oro llevando las piezas blancas, se desarrolló bajo la apertura peón de rey, variante italiana. Hasta el movimiento 31, el argentino mantenía el control y la partida parecía encaminarse a un nuevo empate. Sin embargo, ambos jugadores disponían de solo un minuto para finalizar, y un error de Oro permitió que Vidit tomara la iniciativa y consolidara la ventaja. 20 jugadas después, Faustino reconoció la derrota y extendió la mano a su rival, sellando así su eliminación del certamen.

Tras su regreso a Buenos Aires la próxima semana, Oro tiene una agenda cargada de compromisos. El 15 y 16 de noviembre visitará Bahía Blanca, donde disputará un match a seis partidas, tres por jornada, con ritmo semirrápido ante el actual campeón argentino Sandro Mareco. El evento se realizará en la sala Down Center de esa ciudad portuaria y estará organizado por la maestra Elisa Maggiolo.

Entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre, Faustino Oro participará en la final del Campeonato Argentino Superior y, posteriormente, será uno de los invitados a un importante certamen magistral.

