Club de Pesca listo para la final de la Liga Cordobesa del Centenario B

Villa Carlos Paz. El equipo de básquet del Club de Pesca de Villa Carlos Paz se prepara para disputar la gran final de la Liga Cordobesa del Centenario B, donde se medirá ante Centro Social y Deportivo Brinkmann, en una apasionante serie al mejor de tres encuentros.

Centro Social cuenta con la ventaja deportiva, por lo que abrirá la serie como local y, en caso de ser necesario, definirá el tercer partido en su estadio.

El primer encuentro se jugará el domingo 9 de noviembre a las 20:30 horas, en el Estadio de Centro Social, donde el conjunto de Pesca buscará dar el primer golpe de visitante.

El segundo partido será el viernes 14 de noviembre a las 22:00 horas, en el Estadio Zisman-Germanetto, casa de los carlospacenses, que intentarán aprovechar el aliento de su gente para igualar o cerrar la serie.

Si la definición se estira a un tercer juego, este se disputará el domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas, nuevamente en el Estadio de Centro Social.

Con gran expectativa en ambas ciudades, la final promete ser una serie vibrante, cargada de emoción y con dos equipos que llegan en un excelente momento deportivo.