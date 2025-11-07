En Río Tercero comienza la fiesta del Rally Cordobés
Por Santiago Carreño
Suman 85 los binomios inscriptos para participar de esta nueva fecha del torneo cordobés de Rally, que se realizará en Río Tercero durante el fin de semana.
En nuestra entrega anterior, referida al presente campeonato, considerábamos siete competencias disputadas, mientras la organización lo hacía sobre ocho.
Queda aclarar que en julio se suspendió la competencia de San Francisco por la intensa lluvia, pero otorgó cuatro puntos por presentismo.
San Francisco se disputó en agosto otorgando el puntaje total.
Almafuerte y Río Tercero serán este fin de semana anfitriones del Rally Cordobés, con una competencia que retoma los caminos de montaña, comenzara este viernes con un tramo especial de 0,83 Km en el ingreso a Río Tercero para continuar el sábado con tres sectores, Villa Ascasubi; Balneario Río Tercero y Antena-Balcón del Río, los que se recorrerán en dos oportunidades.
Para el día domingo, volverán los nostálgicos a recordar a los autos del WRC, cuando los R5 transiten por Tercera Usina, Calmayo o Soconcho, seguramente acompañados del entusiasta público de Calamuchita y zonas aledañas.
Villa Carlos Paz, tendrá un reducido grupo de representantes en esta prueba, solo cuatro binomios estarán presentes, en clase Rc2N, lo harán Gerardo y Virginia Klus con Mitsubishi Lancer y Oscar y Martín Civalero con Subaru Impreza.
En N1, Magdalena Manochi con Pablo Lapenta con Ford Fiesta y en N3, retorna Matías Lembo junto a Pablo Escobar con Ford Fiesta.
No estará presente Jonás Saita, por haber decidido suspender su actividad por el resto del año.