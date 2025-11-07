Scaloni dio la lista de la selección argentina para los próximos amistosos

Buenos Aires. El Mundial 2026 está a casi ocho meses de distancia, pero el lapso de trabajo para las selecciones es reducido. Los entrenadores tienen pocas ventanas disponibles hasta el inicio del certamen que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá a mediados de año. En ese contexto, Lionel Scaloni dio a conocer la última lista de convocados de la selección argentina de 2025 y una de las últimas citaciones antes del llamado final para la gran cita.

El DT difundió la nómina de 24 futbolistas que enfrentarán a la selección de Angola como visitantes en Luanda el próximo viernes 14 de noviembre, pero que antes y después de esa fecha formarán parte de un campamento de entrenamiento en España, con el fin de sumar horas de trabajo en conjunto. Hay que recordar que Argentina tenía otro partido de exhibición planificado inicialmente en India, pero finalmente se suspendió.

Entre las sorpresas surgen Valentín Barco y Joaquín Panichelli, del Racing de Estrasburgo, y Máximo Perrone, del Como. El ex Boca, que mutó de lateral izquierdo en mediocampista box to box y asistidor, viene mostrando un gran nivel. Y el delantero ex River acumula nueve goles en 11 partidos y es una de las estrellas ascendentes de la Ligue 1. También fue citado Gianluca Prestianni, del Benfica: se trata de un premio por su gran labor con la Selección Sub 20 que llegó a la final del Mundial de la categoría disputado en Chile.

Hay otros nombres que estuvieron en la convocatoria pasada y volvieron a aparecer, lo que los coloca en posición de batallar con firmeza por una plaza para la Copa del Mundo: por ejemplo, José Manuel López (Palmeiras) y Marcos Senesi (Bournemouth).

La agenda de actividades para Argentina se cerrará este año con el sorteo de los grupos del Mundial 2026 que se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC.

Los convocados

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benitez (Crystal Palace).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Nicolás Paz (Como).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez, (Inter), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

