El Club de Pesca disputa el Torneo Súper 4 de vóley en Colonia Caroya

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz afrontará este sábado 8 de noviembre una intensa jornada deportiva en el marco del Torneo Súper 4, correspondiente a la categoría Sub 12 – 5° a 8° puesto.

Los encuentros se desarrollarán en el estadio de Juventud Agraria de Colonia Caroya, donde las jóvenes jugadoras del club carlospacense buscarán cerrar la temporada con buenas actuaciones y seguir sumando experiencia en la competencia regional.

La agenda de partidos para el equipo del “Pesca” será la siguiente:

9:30 hs: Juventud Agraria vs. Club de Pesca

10:45 hs: Universitario de Cosquín vs. Club de Pesca

12:00 hs: Ingeniero L. Vázquez vs. Club de Pesca