El Club de Pesca disputa el Torneo Súper 4 de vóley en Colonia Caroya
Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz afrontará este sábado 8 de noviembre una intensa jornada deportiva en el marco del Torneo Súper 4, correspondiente a la categoría Sub 12 – 5° a 8° puesto.
Los encuentros se desarrollarán en el estadio de Juventud Agraria de Colonia Caroya, donde las jóvenes jugadoras del club carlospacense buscarán cerrar la temporada con buenas actuaciones y seguir sumando experiencia en la competencia regional.
La agenda de partidos para el equipo del “Pesca” será la siguiente:
9:30 hs: Juventud Agraria vs. Club de Pesca
10:45 hs: Universitario de Cosquín vs. Club de Pesca
12:00 hs: Ingeniero L. Vázquez vs. Club de Pesca