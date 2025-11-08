Rally Provincial: Hubmann marca el rumbo en Río Tercero

Por Santiago Carreño



En un día lluvioso y frío que obligó a suspender y reprogramar los reconocimientos de ruta, la ciudad de Río Tercero puso en marcha la novena fecha del Campeonato Cordobés de Rally.

Finalmente fueron 79 los binomios habilitados para disputar el primer tramo de competencia, en un trazado de 0,89 Km totalmente de pavimento enlazando dos rotondas en el ingreso a la ciudad.

Como en la mayoría de estos tramos presentación, se usó el sistema de largada invertida con los autos de tracción simple adelante y los de tracción integral al final.

Fue el Ford Fiesta de Matías Bolgan de la clase N3 quien abrió la marcha, seguido de Osvaldo Redolfi y Paolo Rodríguez ambos de clase N2.

Luego de 54 autos de las distintas divisiones, llegó el momento de los esperados R5, seguidos de los Maxi Rally, RC2N y RC2S.

Puesto Pilotos Vehículo Categoría Tiempo / Dif. 1 Hubmann - Schwander Skoda Fabia R5 1m04.3s 2 Baldo - García Hyundai i20 R5 a 0.1s 3 Martínez - Díaz Skoda Fabia R5 a 1.5s 4 Fotheringham - Pizarro VW Gol MR a 2.1s 5 Arceluz - Queralt Skoda Fabia R5 a 2.6s 6 Echeverría - Falistocco Skoda Fabia R5 a 3.8s 7 Tasca - Tasca VW Polo MR a 4.0s 8 Folledo - Cardano VW Gol MR a 4.2s 9 Patat - Sabatini VW Polo MR a 4.3s 10 Gonzáles - Moreno VW Polo MR a 4.4s

Clasificación por clases

A1: 1) José Fisogni; JR: 1) Juan Zucchini; MR: 1) Ignacio Fotheringham; N1: 1) Agustín Barrandeguy; N2: 1) Walter Candiotto; N3: 1) Ignacio Anselmi; RC2N: 1) Rubén Del Campo; RC2S: 1) Juan Cruz Olmedo; RC5: 1) Mauro Cravero; RC6: 1) Fernando Vallero.