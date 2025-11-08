Son de Tanti y sueñan con poder jugar su primer Campeonato Nacional

El club de Hockey Las Chelcas de Tanti, fueron seleccionadas para jugar su primer Campeonato Nacional en Mar del Plata del 17 al 22 de diciembre y buscan recaudar fondos para poder cumplir su sueño.

La escuela fue fundada hace cuatro años, como un club social, y fue creciendo con el paso del tiempo. Comenzaron jugando en un terreno sin luz y sin las condiciones necesarias. Hace dos meses el municipio de Tanti les construyó una cancha donde pueden entrenar. Actualmente, tiene varias categorías.

uD83CuDFD1 Las niñas del club Las Chelcas de Tanti fueron seleccionadas para jugar su primer Campeonato Nacional en Mar del Plata.uD83DuDCAA Nacieron en un terreno sin luz, hoy tienen su cancha y sueñan con representar a Córdoba. Buscan fondos para viajar. ?? #Tanti #Hockey pic.twitter.com/FG1L4xOKSO — EL DIARIO (@diariocarlospaz) November 8, 2025

La profesora Maricel Ramírez contó: "El intendente Emiliano Paredes, nos hizo un polideportivo para entrenar; gracias a eso logramos entrar a la Liga Regional de Las Sierras". La liga es avalada por la Federación Social de Hockey y en julio quedaron seleccionadas cinco chicas para representar Córdoba. Fueron excelentes resultados y ahora se seleccionó la categoría sub-12 completa de nuestro club para representar Córdoba en Mar del Plata".

"Tenemos muchas categorías, desde infantiles hasta mamis. Con lo de la cancha se sumó mucha gente. Necesitamos fondos para poder costear los gastos. No es tan caro, pero no todas lo pueden pagar; la idea es que puedan viajar todas. Nos sale 300 mil pesos por jugador, somos más de 10 y la suma es importante. Somos un jockey social, no es un club privado. Las nenas están muy contentas; fue pura emoción desde el primer momento que se enteraron. Se hace mucho esfuerzo desde las familias y ser reconocidos es importante. Es un gran orgullo, ya desde el momento en que nos seleccionaron, y nos incentiva porque sabemos que podemos llegar a mucho más".

Se realiza la venta de pastelitos para este domingo, las nenas hicieron un video solicitando colaboración y se realiza una venta de pollos. Podés seguir al club a través de la cuenta de Instagram : LasChelcas.Tanti, hacer una donación al alias: laschelcashockey , titular Maricel Rosa Ramirez, También te podés comunicar al 3541-687857.