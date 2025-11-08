Talleres va por un triunfo ante Platense que lo aleje del descenso

Córdoba. Talleres y Platense se enfrentarán en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, este sábado a las 19.15, por la 15° fecha del Torneo Clausura. La T necesita volver al triunfo de local y conseguir tomar un respiro en la lucha por la permanencia, tras un triunfazo ante Vélez en el Amalfitani. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Platense tiene como objetivo conseguir alguien que encabece el proyecto deportivo tras la salida de Cristian Kily González.

Talleres depende de sí mismo para permanecer en la primera división, pero tiene que ganar sí o sí y capitalizar el buen momento, tras un gran triunfo por 1-0 ante Vélez, en Liniers. El equipo liderado por Carlos Tevez está tres puntos por encima del último que desciende por tabla anual, aunque estaría metiéndose en playoffs.

Platense ya no tiene chances de clasificar de defender el título obtenido en junio pasado y el opaco rendimiento del equipo decantó en la salida de Kily González. Tras una igualdad 1-1 con Sarmiento de Junín, el objetivo del Calamar es volver a contar con la dupla Gómez-Orsi en el banco y poder proyectar la próxima temporada, en la que incluirá la competencia continental. El Marrón consiguió, tan solo, dos victorias en el semestre y está anteúltimo en la tabla de la Zona B.