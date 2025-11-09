Argentina goleó 7-0 a Fiyi en el Mundial Sub 17

Qatar. Argentina cerró con autoridad la fase de grupos del Mundial Sub 17 en Qatar al imponerse 7-0 ante Fiyi en el complejo Aspire Zone de Doha. El triunfo, que consolidó el liderazgo albiceleste en la Grupo D con 9 puntos, se destacó por el triplete de Uriel Ojeda y la contundencia colectiva del equipo dirigido por Diego Placente. Mateo Martínez por partida doble, Santiago Silveira y Simón Escobar completaron el marcador. De esta manera, clasificó a los 16avos de final de la Copa del Mundo con puntaje perfecto y ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival.

Desde el inicio del encuentro, Argentina mostró superioridad y un manejo absoluto del partido. En los primero cinco minutos, Facundo Jainikoski había anotado tras una jugada colectiva, aunque la acción fue invalidada por una mano previa. El dominio sudamericano se tradujo en ocasiones claras y un penal a favor a los siete minutos, sancionado tras intervención del VAR que no pudo convertir Uriel Ojeda.

El tanto de apertura llegó a los 16 minutos: Ramiro Tulián remató desde la banda izquierda, el arquero dio rebote hacia el medio y Ojeda tomó revancha y convirtió desde el área chica. El avance ofensivo continuó, y a los 30 minutos Ismael Zalazar desbordó por la izquierda para asistir a Mateo Martínez, quien definió de volea al segundo palo y puso el segundo gol. El 3-0 se concretó en el minuto 43, cuando Ojeda ejecutó un tiro libre, ubicó el centro al primer palo y Martínez anticipó a la defensa para desviar el balón al fondo de la red.

En la segunda etapa, Argentina no bajó la intensidad y amplió la diferencia a los 56 minutos. Una pelota parada lanzada por Ojeda atravesó toda el área y terminó dentro de la portería sin que ningún jugador la tocara. La ofensiva albiceleste se sostuvo con frecuentes avances y remates que derivaron en una nueva y última ráfaga de goles.

A los 87 minutos, Ojeda completó su triplete tras aprovechar un rebote en el área y colocar el balón contra el poste. En el minuto 89, Santiago Silveira marcó el sexto gol al pescar otro balón suelto en el centro del área. El cierre de la goleada llegó en tiempo adicional, cuando Simón Escobar remató desde la derecha y un desvío dejó sin reacción al arquero fiyiano.

Este triunfo permitió que Argentina finalizara la etapa de grupos en el primer lugar, superando a Bélgica y Túnez. Los dirigidos por Placente ya habían asegurado la clasificación a dieciseisavos de final tras vencer 3-2 a Bélgica y 1-0 a Túnez en las jornadas previas.

El seleccionado de Fiyi acumuló tres caídas y un total de 20 goles en contra en la fase de grupos, sin registrar anotaciones. En su última presentación, la derrota frente a la selección belga también fue por 7-0, lo que reflejó la distancia competitiva entre ambos equipos.

El presente torneo mundialista se desarrolla en Qatar con un formato inédito: por primera vez, participan 48 selecciones y la fase de eliminación directa comenzará con dieciseisavos de final. Los dos primeros de cada una de las zonas, junto a los ocho mejores terceros, accederán a las rondas decisivas.



